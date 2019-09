Benetton smentisce le voci: «Nessuna intenzione di spin off o vendita parziale di Autostrade»

di Roberta Amoruso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Nessuna intenzione di spin off o vendita parziale di Autostrade». Ma la linea a Ponzano Veneto è chiara: le novità emerse dall'inchiesta bis sul Ponte Morandi sono «inaccettabili» e vanno prese tutte le iniziative «necessarie e doverose» per voltare pagina, visto che a un anno dalla tragedia di Genova i dossier ammorbiditi sul viadotto Pecetti e sul ponticello Paolillo hanno suscitato tanto «sgomento e turbamento» nella famiglia Benetton, a giudicare dalle parole dell'ultimo comunicato diffuso. Se però una tale presa di coscienza porterà davvero, come vogliono voci insistenti in queste ore tra Treviso, Roma e Milano, anche a una svolta nel management di Atlantia, che controlla Aspi e Adr, questo si vedrà.