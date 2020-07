Conte contro i Benetton per Autostrade, la replica del Gruppo: «Sempre rispettato le istituzioni»

TREVISO - La famiglia Benetton ha sempre rispettato le istituzioni. È quanto riferiscono come replica le fonti vicine al Gruppo di Ponzano Veneto, sottolineando - in risposta alle parole del premier Giuseppe Conte in un'intervista sul tema delle concessione Aspi - che la famiglia lo ha fatto sia oggi così come in passato, quando è stata sollecitata a entrare in diverse società come Alitalia, Autostrade o altre in via di privatizzazione.

