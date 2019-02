© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto pronto sul palco dell'Ariston per la terza serata del 69esimo Festival di Sanremo Per quanto riguarda la scaletta di questa sera, la sorpresa delle ultime ore è Ornella Vanoni. Ma arriverà anche Antonello Venditti, che tornerà al festival - dove non è mai stato in gara - dopo 19 anni. Ci sarà anche la coppia Raf-Umberto Tozzi e Alessandra Amoroso, Fabio Rovazzi (dopo l'esperienza al fianco di Pippo Baudo a Sanremo Giovani), Serena Rossi e Paolo Cevoli.In gara ci saranno i dodici artisti che non si sono esibiti nella seconda serata: Mahmood, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Ultimo, Francesco Renga, Irama, Patty Pravo con Briga, Simone Cristicchi, Boomdabash, Motta, The Zen Circus, Nino D'Angelo e Livio Cori. Si ripete il meccanismo di voto: televoto 40%, giuria demoscopica 30% e giornalisti della sala stampa 30%. Al termine verrà stilata una classifica delle 24 canzoni in base alla media delle percentuali di voto ottenute.