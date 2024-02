Sanremo 2024, pagelle terza serata: Russell Crowe sbeffeggia Travolta (10), Amadeus e Fiorello rosiconi (5), Mannino show (9), Angelina che bomba (9)

Angelina Mango si aggiudica il primo posto nella classifica provvisoria. Nella terza serata di Sanremo 2024 arriva Il ciclone Teresa Mannino e Russell Crowe che sbeffeggia il collega Travolta facendogli il verso (della papera), il sempreterno Morandi e Ramazzotti che dura come un gatto in tangenziale. Peccato per Amadeus e Fiorello che, quelle polemiche sul Ballo del Qua Qua, non le hanno proprio digerite. Ecco le nostre pagelle.