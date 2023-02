ADRIA - Straordinario appuntamento mercoledì 8 marzo, alle 21, al teatro comunale di Adria. Grazie alla proposta di Azalea.it, agenzia di Ronchis (Udine), arriva Claudio Baglioni con il suo ultimo spettacolo “Dodici note solo bis”. Per l’ufficialità si dovrà attendere qualche giorno, ma le notizie proveniente dal Friuli danno l’operazione per conclusa.

Baglioni, vincitore del premio Tenco 2022, porterà sulla tavole del comunale per voce, pianoforte e altri strumenti, le composizioni più preziose del suo repertorio, in un concerto appassionante, tra musica e poesia, la summa della sua straordinaria carriera. Il 71enne cantautore romano, ha al suo attivo oltre 50 anni vissuti in musica e 60 milioni di copie di dischi venduti in tutto il mondo.

CARRIERA UNICA

Sono i questi numeri di una carriera unica e irripetibile di un musicista, autore, interprete che, dalla fine degli anni sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live. Fu lui il primo a inaugurare la stagione dei grandi raduni negli stadi e ancora il primo, nel 1996, a far mettere da parte il palco e portare la scena al centro delle arene più importanti e prestigiose d’Italia, in ambito musicale, sociale e televisivo.

«Rianimare le nostre vite con la musica, dopo il lungo, difficile e doloroso silenzio imposto dalla pandemia – ha dichiarato Baglioni presentando il questo suo tour - significa ritrovare noi stessi, il senso del nostro cammino e dello stare insieme. Le dodici note, l’alfabeto del più universale, profondo e poetico dei linguaggi, costituiscono la chiave per comprendere noi stessi, gli altri e rendere il futuro una casa bella, luminosa, aperta e finalmente degna di essere abitata. La vita, senza musica, sarebbe un errore».

Azalea dal 1997 organizza concerti e grandi eventi live nel Nordest, occupandoci di tutte le fasi organizzative. L’agenzia di Udine nel corso degli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più importante nel settore dei live, diventando una delle realtà più importanti a livello nazionale. Il suo obiettivo è quello di comunicare, promuovere ed affermare lo stretto legame esistente tra musica e turismo, grazie alla continua valorizzazione del Friuli Venezia Giulia in primis e del Veneto poi. Sua l’organizzazione dei grandi protagonisti della musicale internazionale ed italiano: Sting, Carlos Santana, Brian May, Steven Tyler, Iron Maiden, John Fogerty, Spandau Ballet, Simple Minds, Metallica, David Byrne, Anastacia, Rem, Patti Smith, Dream Theater, per citarne alcuni.