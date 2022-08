Su via del Falco, a Borgo Pio, c'è una piccola officina. Lì lavora Mauro Alessandrini ed è l'ultimo meccanico del quartiere. Lo sarà fino al prossimo anno, quando chiuderà definitivamente bottega. Gli anni passano e l'affitto che gli è stato chiesto ora è raddoppiato. Dopo la pandemia ha avuto questa amara sorpresa. «Dal 2023 aumenterà del doppio rispetto ai 700 euro che pago. Così, complice anche l'età, ho scelto di smettere definitivamente», commenta. L'officina di Borgo è nei vicoli storici della zona vicinissima a San Pietro, meta frequentatissima da migliaia di turisti che scelgono di visitare la Basilica e il Vaticano. Nella piccola area a pianterreno Mauro ha spazio per quattro auto e, con tempo e pazienza, riesce a dare una risposta a tutti i clienti che gli chiedono aiuto per più o meno semplici problemi alle loro automobili. Un tempo i numeri della clientela erano di gran lunga maggiori, ma oggi Mauro continua comunque ad essere un punto di riferimento per i guasti alle auto.

LA STORIA

Nella bottega c'è un pezzo di storia della città e della sua vita trascorsa tra bulloni e motori. C'è la sua Roma (nella bacheca è ben visibile il gagliardetto della squadra di calcio e i suoi trionfi) e le foto dei vip. Quello spazio di via del Falco, infatti, è stato il set per le riprese del film The Clan. Per l'occasione la bottega venne ribattezzata Franco e Dino: i maghi del motore. E lì recitarono Christian De Sica, Paolo Conticini e Max Tortora. Nel film, due meccanici di Roma partirono per Las Vegas per partecipare al raduno mondiale delle Harley Davidson. Al di là della storia che, ancora una volta, intreccia Roma con il mondo del cinema e fa salire alla ribalta il piccolo spazio dove Mauro ogni giorno lavora, sta di fatto che il centralissimo quartiere perderà ora una delle sue anime più veraci e popolari. «Ormai a Borgo stanno nascendo sempre più luoghi di ristorazione per i turisti e si stanno perdendo le botteghe storiche - dice il meccanico - Una volta che io chiuderò non ci saranno più officine nelle vicinanze». Mauro Alessandrini, però, va orgoglioso per gli anni passati lì e continua ad esporre il legame fortissimo che ha avuto con la comunità del territorio. Una traccia è datata 2005, ed è una targa dell'allora Municipio Roma XVII firmata dall'assessore al Commercio e Artigianato, Massimiliano Parsi, ed è l'attestato di bottega storica dei rioni e dei quartieri, per l'attività svolta da oltre quaranta anni nel territorio. L'altra, invece, è del 5 gennaio 2011. I residenti del Municipio XVII hanno segnalato all'associazione di quartiere Civico 17 Mauro Alessandrini per la gentilezza con cui svolge il proprio lavoro. L'ente pubblico e i cittadini rilasciarono l'attestato in segno di riconoscenza per avere reso con la propria gentilezza più civile, solidale e vivibile il nostro Municipio. Un documento che affonda le sue radici nel senso di comunità e nel rapporto diretto tra i residenti e i commercianti. Un valore aggiunto messo a rischio dalle botteghe che chiudono. Serrande abbassate che portano via storie, racconti, amicizie, passioni. E, perché no, anche i ricordi di un set che ha portato in un film un angolo fantastico di Roma.

