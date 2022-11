Doris scomparsa da martedì sera, frenetiche ricerche nella zona di Longarone

LONGARONE (BELLUNO) - Scomparsa Doris, scattate le ricerche nella zona di Longarone. Il soccorso alpino di Longarone è stato attivato attorno alle 13 per prendere parte alle ricerche di Doris, una donna di 51 anni di Longarone. Di lei non si hanno più notizie da martedì sera - 15 novembre - quando è stata sentita l'ultima volta dai famigliari.

Doris è alta un metro e 75 centimetri, ha capelli ed occhi castani. Non si sa come fosse vestita al momento della scomparsa, ma l'appello dei famigliari e delle forze dell'ordine è di tenere gli occhi aperti e di chiamare i carabinieri in caso di avvistamento o di notizie che la riguardano. I soccorritori insieme a vigili del fuoco e soccorso alpino della Guardia di Finanza si stanno concentrando con le ricerche nelle zone immediatamente attorno alla sua casa, vicino a Longarone.

La donna scomparsa