CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - La passione di una vita trasformata in un lavoro. Sofia Zanon, 19 anni, è cresciuta con i motori, che adora fin da quando era bambina. E non solo perchè il padre era carrozziere, ma perchè fin da quando frequentava la quinta elementare ha sentito l'impulso di doverlo aiutare. Insieme al genitore ha quindi cominciato a sistemare qualche moto per i familiari, in primis il fratello e il cugino. Lavoretti per così dire ufficiali, anche se il suo impegno nel settore risale perfino a qualche anno prima. In questo modo Sofia e la sua passione per i motori sono cresciute di pari passo: ha scelto poi il Centro di Formazione Professionale di Fonte per perfezionarsi e ora lavora come meccanica nell'officina Oesse Car di Castelfranco. Con grande sollievo del titolare Stefano Simeoni, che da tempo cercava senza successo un collaboratore valido e che ha quasi rischiato di chiudere i battenti prima di imbattersi in questa giovanissima donna all'inizio di una carriera che è determinata a continuare per molto tempo.

L'attrazione per i motori cresciuta con papà

«Ho iniziato a lavorare con il mio papà sui motori, lui era carrozziere - racconta Sofia - Abbiamo cominciato a mettere a posto delle moto per mio fratello e mio cugino. Ero in quinta elementare quando ho sistemato la prima moto da sola, ma anche prima se c'erano piccoli lavori da fare davo già una mano». Una passione nata quand'era bambina e cresciuta assieme a lei: la scelta della scuola superiore è un'ovvia conseguenza. «A scuola, quando mi hanno fatto montare il primo motore, mi sono letteralmente innamorata - ricorda con entusiasmo - Ho deciso quindi sia di continuare con gli studi che di intraprendere questa professione». L'occasione arriva dall'officina di Stefano Simeoni. «All'inizio cercava una persona per mettere a posto, pulire le macchine, cose del genere - spiega Sofia - Era sempre sui motori, qualcosa quindi che a me piace, e ho deciso di accettare il lavoro. Poi pian piano, quando avevamo tempo, mi insegnava anche a fare i tagliandi, a montare le ruote, fino a quando non ho cominciato a specializzarmi». Così Sofia, nonostante la giovane età, sta tracciando tenacemente la sua strada per diventare una sempre più esperta meccanica. Il fatto poi che sia una ragazza non è mai stato un problema per i clienti dell'officina, tutt'altro. «C'è sempre qualcuno che magari all'inizio ti guarda strano - ammette la ragazza - Ma ci sono poi altri clienti che invece guardano il capo e dicono "Voglio lei"». Una frase particolare che le è rimasta in mente? «Una donna anziana mi si è avvicinata e mi ha detto: "Ma con tutti i lavori che c'erano, ti sei scelta proprio questo che è faticoso?" Bella domanda!».

Un lavoro faticoso mosso dalla passione

Sofia non nasconde certo che si tratti di un lavoro molto faticoso, ma la sua passione prevale su tutto. «Ci sono periodi in cui passa un po' la voglia perché magari sei stanco, ma dentro di te la passione non muore mai» ribadisce con fierezza. Sul futuro non ha dubbi: «Penso di continuare per molti anni - è infatti la sua risposta - Ma quando verranno le auto elettriche, e a me non è che piaccia molto metterci le mani, potrei pensare più che di aggiustarle, a venderle. Ma di sicuro da quest'ambiente e dai motori non mi stacco».