SILEA (TREVISO) - Conoscersi, amarsi, sposarsi. E realizzare il proprio sogno. La storia di Nicola Zambon e Gloria Teso sembra davvero scandita in pochi, ma risolutivi capitoli. Tutto inizia a Silea, dove Gloria lavora come addetta stampa del sindaco Rossella Cendron. Nicola ha intrapreso un viaggio su due ruote verso Hvar e si ferma per uno scatto istituzionale prima di mettersi in marcia. È un colpo di fulmine, che porterà Gloria alla decisione più importante della sua vita. Fare dello yoga la sua professione. Zambon realizza l'impresa, ritorna anche e soprattutto per Gloria. Vanno subito a convivere, dopo un anno segue matrimonio civile e nel 2021 Gloria e Nicola decidono di celebrare il matrimonio religioso sull'isola di Hvar.

L'amore per Nicola e la passione per lo yoga

Intanto Gloria studia e medita un importante cambio di vita: ha deciso che lo yoga sarà la sua professione. Così diventa Gloria Gunamaya Teso, insegnante di yoga e meditazione per adulti e bambini, specializzata in yoga al nido e Certified Restorative Yoga Teacher, titolare del centro yoga Yoghattha. Diventa insegnante di Ginnastica Yoga e Meditazione di 250 ore rilasciato dalla Scuola Olistica Ananda Ashram di Milano e conseguito presso YogaLife Academy di Villorba. Poi si forma con Audrey Favreau, insegnante certificata, e infine sperimenta il metodo Balyayoga per Yoga e Meditazione per bambini da 3 a 13 anni, aggiungendo anche la specializzazione in Yoga al Nido per bambini da 3 a 36 mesi. Pochi mesi fa realizza il sogno di aprire un Centro Yoga con Yoghattha®, primo tassello di un ampio progetto che vuole portare a compimento per permettere ad altri di beneficiare di quella pace e serenità che ha finalmente trovato. Yoghattha®, che ha sede a Silea, propone lezioni di yoga secondo un approccio integrale e innovativo che adatta la pratica alle esigenze del singolo, anche attraverso la commistione di stili. Le lezioni si svolgono in piccoli gruppi di massimo sei persone o a livello individuale. Primo supporter di Gloria è proprio il marito Nicola che l'ha spinta a realizzare le sue passioni.