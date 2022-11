FONTE (TREVISO) - Meccanico lavoro maschile? Non è più così. Alla scuola di Formazione Professionale Opera Monte Grappa quattro ragazze hanno scelto di coltivare la propria passione per il settore dei motori per diventare tra tre o quattro anni delle brave meccaniche. Le uniche donne finora tra i corsi maschili che vedono iscritti invece 447 allievi. «I motori sono la nostra passione» raccontano Giulia, Emily, Lucrezia e Noemi, iscritte al primo e al secondo anno della scuola che accoglie studenti dai 14 ai 17 anni ai quali propone 34 corsi interamente gratuiti, dal meccanico auto al settore elettrico, dalle vendite e marketing con possibilità di fare un percorso di 3 o 4 anni e finalizzato al raggiungimento della qualifica di terzo livello dello standard europeo EQF (Quadro Europeo delle Qualificazioni). In totale quest'anno gli allievi sono 556 di cui 67 ragazze.



LA PASSIONE

«Fin da piccola ho conosciuto la scuola grazie anche a mio papà - racconta Giulia Mazzarolo, iscritta al primo anno del corso carrozzeria -. Mi interessa il mondo dei motori e delle auto. Noi ragazze penso abbiamo una marcia in più e se c'è passione possiamo competere sia nella teoria che nella pratica».

Dobbiamo cambiare l'idea che questo sia un lavoro da uomini. Ho scelto di frequentare questa scuola e non mi importa se ci sono quasi tutti maschi

«Ho sempre avuto la passione per i motorini e per rifarne il colore - aggiunge Emily Zilio, primo anno di carrozzeria -. Mi piace perché non è un lavoro monotono: c'è sempre qualcosa di diverso da fare. La mia famiglia? Mi ha sempre appoggiato in questa scelta». Anche Lucrezia Pilati, al primo anno di meccanica, è convinta della scelta. «Fin da piccola mi piaceva giocare con le macchinine invece che con le bambole. Mio padre mi ha sempre aiutato nelle mie scelte. Tutti quelli che mi conoscono mi chiedono il perché di questo percorso, ma io rispondo convinta. Oggi siamo ancora all'inizio dell'anno ma già abbiamo avuto modo di studiare alcuni aspetti dei motori. Penso proprio che continuerò questo corso».



FIGLIA D'ARTE

Per Noemi Battocchio al secondo anno del corso carrozzeria la scelta è nata anche dalla famiglia visto che il papà ha che fare con i trattori. «Mi ha trasmesso la passione per i motori e per le riparazioni. Anche a mia mamma piace fare lavori manuali e molto maschili. Devo dire di essere molto contenta di questa mia scelta. Quello che mi piace di più è la verniciatura e la raddrizzatura». La scuola sta organizzando le giornate per presentare l'offerta formativa in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 2023-2024 sia on line (mercoledì 23 novembre dalle ore 20 alle 22) che in presenza e anche direttamente in alcune scuole medie della provincia di Treviso assieme ad altre scuole del territorio: martedì 15 novembre dalle ore 18 alle 20 presso la scuola secondaria di Montebelluna; mercoledì 16 novembre dalle ore 18 alle 20 presso la scuola secondaria di Valdobbiadene; venerdì 18 novembre dalle ore 18 alle 20 presso la scuola secondaria di Cornuda.