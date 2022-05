Isola dei Famosi 2022, Carmen Di Pietro una furia contro la capanna di Alessandro e Maria Laura: «Spacco tutto»

È uno dei personaggi piu' apprezzati nel reality di Ilary Blasi, ma il suo rapporto morboso con il figlio è super criticato, anche se fa divertire tutti i telespettatori. Tra polemiche e ovazioni però Carmen Di Pietro è veramente ormai un'icona in Honduras. Da quando poi è sbarcata anche Maria Laura De Vitis a Cayo Cochinos che ha puntato subito Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen si è sentito sempre piu' soffocato dalle attenzioni morbose della madre.

Carmen Di Pietro, sfoga la sua rabbia sull'Isola

Complice una tentazione, mamma chioccia ha deciso di "regalare" per due giorni al figlio e alla ex di brosio la possibilità di vivere e dormire da soli in una capanna in cambio di un piatto di spaghetti al giorno e sapone e tinta per capelli. Decisione di cui si è sebito pentita. Ma quei giorni che sono serviti molto al figlio della Di Pietro che dopo il weekend passato con maria Laura ha capito che voleva allontanarsi da lei. La coppia Carmen-Alessandro in realtà trovano tra i telespettatori diversi utenti che si identificano con loro e per questo piacciono.

La capanna demolita

Ma ora che Alessandro ha aperto gli occhi capendo che con la De Vitis non poteva andare avanti per una sua mancanza di fiducia nei confronti della naufraga, mamma Carmen tira un sospiro di sollievo e in Honduras le danno anche la possibilità di sfogare la sua "rabbia".

Il messaggio della produzione

La produzione dell’Isola dei Famosi 2022 ha pensato bene di mandare un messaggio speciale agli isolani in cui ha comunicato di voler far demolire la capanna dell'amore : il compito è spettato a Carmen Di Pietro che non ci ha pensato due volte. Il messaggio recitava questo: «L’amore non ha trionfato, per cui tocca a te Carmen abbattere la capanna del peccato, nella speranza che l’amore torni sull’isola». Ovviamente la naufraga non vedeva l’ora, ma a quanto pare si è lasciata prendere la mano. «Spacco tutto».

La reazione dei naufraghi

Incitata dai naufraghi, soprattutto da Edoardo Tavassi (che non ha mai smesso di ridere), la mamma di Alessandro ha demolito tutto: «Brava Carmen, distruggila, sfoga la tua rabbia perché questo è il simbolo delle zozzerie che volevano fare!». E così Carmen ha fatto, ma a qualche telespettatore le immagini non sono piaciute tanto che tra questi alcuni sostengono che la naufraga abbia esagerato e manifestato un po’ troppa veemenza. Lo spirito dell’isola però ha voluto concedere proprio a lei questa grande opportunità e ora Carmen spera di riavere indietro le attenzioni di suo figlio.

