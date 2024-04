Isola dei famosi, Elenoire Casalegno e la frecciata "velenosa" per Luxuria: la sua reazione

Nel corso dell'edizione 2024 dell' Isola dei Famosi , si sta delineando un'interessante dinamica tra la conduttrice Vladimir Luxuria e l'inviata Elenoire Casalegno. Sin dalle prime puntate del reality show di casa Mediaset, si sono notati alcuni segnali di attrito tra le due figure, ma è stato durante la terza puntata che la questione è diventata più evidente. L'atmosfera tra Luxuria e Casalegno sembra essere infatti carica di tensione, tanto che i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare i piccoli momenti di conflitto visti sul teleschermo. Anche sui social, si è scatenato un dibattito sull'argomento, soprattutto dopo che qualcuno è riuscito a scoprire un like di Elenoire Casalegno che potrebbe gettare ulteriore benzina sul fuoco dell’intera situazione. Ma da dove nascono questi attriti e, soprattutto, a cosa avrà mai messo like Elenoire? Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Kikapress; music by Korben MKdB