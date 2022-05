Isola dei Famosi 2022, Licia e la prova del girarrosto: scoppia la polemica social

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha fatto scoppiare la polemica attorno al regolamento del reality e a una delle tante prove sostenute dai naufraghi: il girarrosto. Licia Nunez torna da Playa Sgamada per sfidare gli altri naufraghi ma si riufiuta di fare la prova che avrebbe decretato quale tra lei, Estefania Bernel e Fabrizia Santarelli sarebbero rientrate in gioco in Palapa. Ma la Nunez non sta bene così comunica che non poteva sostenere il "duello". La reazione del web non si è fatta attendere.

Isola, critiche social per la prova del girarrosto: è troppo pericoloso?