L'Isola dei Famosi, Aras Senol: «Voglio mostrarmi come sono, diverso da Cetin in Terra Amara»

Aras Senol è pronto a tutto.

Da ex nuotatore è pronto a soffrire a L'Isola dei Famosi. Non è un problema. Dal set di Terra Amara alla fame in Honduras. Ma come detto nella sua vita ha già dovuto stringere i denti. «Le prove complicate non sono mancate nella mia vita - racconta l'attore turco a Nuovo Tv - Quando avevo tredici anni ho subito un delicato intervento chirurgico al ginocchio e non ho potuto camminare per un anno e mezzo». Ma non è stato l'unico momento difficile. Ne sono arrivati altri due insieme. «Non è stato facile lasciarmi alle spalle quel momento, come del resto è accaduto quando, nella stessa settimana, sono venuti a mancare il mio cane e la mia amata nonna. Solo il tempo è in grado di curare le ferite più profonde».

Ora si è rialzato ed è pronto per una nuova sfida come racconta al settimanale di Cairo Editore. «Il pubblico a casa sa tutto di Cetin, ma non conosce niente di Aras. Per me è una grande opportunità mostrarmi non come attore, ma come persona. Di simile c'è che siamo due uomini af!dabili».

Sull'Isola si è portato solo un braccialetto che le ha regalato la sua fidanzata Eylul Sahin: «Lei mi ha conquistato con la sua dolcezza. Amiamo divertirci, ridere e viaggiare insieme. La vita di coppia è sempre bellissima, qualsiasi cosa facciamo».

E quando è da solo, come adesso, Aras,rilassarsi un po’ fugge al mare: poi «metto la mia musica preferita, sorseggio un buon caffè e mi perdo a osservare il tramonto. Per me non c’è davvero nulla di meglio per rilassarmi completamente». Sull'Isola sicuramente il tramonto non manca. Per il resto bisogna adeguarsi...