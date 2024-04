Isola dei Famosi, stasera la sesta puntata: anticipazioni, nomination, sondaggi e nuovi ritiri

Tutto pronto per la sesta puntata dell'Isola dei Famosi. Dopo l'eliminazione di Maité Yanes e il ritiro di Peppe Di Napoli, cosa succederà stasera? A finire in nomination lo scorso lunedì erano stati Joe Bastianich, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye, Sonny Olumati, Rosanna Lodi e Pietro Fanelli, con quest'ultimo che però ha annunciato il ritiro.

Le anticipazioni

Torna come ogni lunedì sera l'appuntamento con l'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria.

Insieme alla padrona di casa, come sempre, anche l'inviata Elenoire Casalegno e i due opinionisti, Dario Maltese e Sonia Bruganelli, pronti a commentare le avventure dei naufraghi. Nella puntata di stasera, prima di abbandonare definitivamente l'Honduras, Pietro Fanelli avrà la possibilità di confrontarsi per l'ultima volta con il gruppo. I concorrenti si cimenteranno poi in una sfida culinaria davanti a un giudice speciale, provando a vincere una singolare ricompensa. l tutto, insieme a moltissime sorprese. Juliana Moreira è volata infatti in Honduras per riabbracciare il marito Edoardo Stoppa. Ma non solo, anche tre mamme hanno deciso di raggiungere l'Isola per fare una sorpresa ai rispettivi figli.

Le nomination

A finire in nomination nella scorsa puntata erano stati Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi, Pietro Fanelli e Sonny Olumati. Poi, però, Fanelli ha deciso di ritirarsi, costringendo la produzione ad annullare il televoto e a rimborsare il pubblico che aveva già votato. Con una nota, da Canale 5 hanno infatti fatto sapere che «Il Televoto verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati. Il Televoto verrà chiuso durante la puntata di lunedì 29». Un altro concorrente sarà quindi costretto a lasciare l'Honduras proprio stasera.

Il ritiro di Pietro Fanelli

Alla già lunga lista dei ritirati dal reality si è aggiunto quindi Pietro Fanelli, che ha deciso di spiegare le sue ragioni durante il confessionale: «Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto. Mi dispiace se ho ferito qualcuno, vi auguro l'esperienza più bella del mondo. Vi saluto perché io vivo questa esperienza secondo la mia interiorità. Ho sentito che il mio percorso in questo gioco è giunto al termine. Ho deciso di porgere le ultime parole. Sono contento di averci a che fare adesso per un ultimo saluto».

I sondaggi

Secondo ForumFree, il pubblico è già convinto su chi salvare. Qui i risultati del sondaggio:

Joe Bastianich 40,05%;

Khady Gueye 19,90%;

Daniele Radini Tedeschi 16,22%;

Rosanna Lodi 16,22%;

Sonny Olumati 7,62%.

I concorrenti ancora in gara

Ad essere ancora in gara al momento sono quindi Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Arthur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Edoardo Franco, Greta Zuccarello, Joe Bastianich, Khady Gueye, Marina Suma, Matilde Brandi, Rosanna Lodi, Samuel Peron, Sonny Olumati, Edoardo Stoppa e Valentina Vezzali.