Isola dei Famosi 2024, stasera salta (di nuovo) la puntata: il motivo. Ascolti flop e fuga di naufraghi, Ilary Blasi pronta a tornare? Nominati e sondaggi

L'Isola dei Famosi 2024 non ingrana la marcia giusta e si ferma di nuovo. Stasera in tv, giovedì 9 maggio, su Canale 5 infatti non andrà in onda (come da palinsesto) il reality condotto da Vladimir Luxuria.

È stata la stessa conduttrice a rivelarlo in diretta durante la scorsa puntata di lunedì dichiarando che l'appuntamento con L'Isola tornerà lunedì 13 maggio.

Isola dei famosi 2024, stasera stop al reality

Il motivo del cambio di palinsesto è per evitare lo scontro diretto con la partita del ritorno della Semifinale dell'Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma che andrà in onda su Rai1.

Era già successo la scorsa settimana, e anche altre volte prima. Il programma quindi tornerà il 13 maggio di lunedì prima di spostarsi alla domenica (ma per ora queste sono solamente voci di corridoio).

Il flop di ascolti e il rischio di chiusura anticipata

Ma sono in molti i telespettatori che credano che le festività e le partite di calcio entrino poco con la sospensione della puntata del giovedì. Da diverso tempo si parla della soppressione del doppio appuntamento settimanale per L’Isola dei Famosi 18 a prescindere da festività e concorrenza serrata.

Infatti, i bassi ascolti di questa edizione che hanno una media di 2,2 milioni di telespettatori con il 17% di share massimo non soddisferebbero i vertici Mediaset, che vorrebbero dunque cancellare la diretta del giovedì lasciando solo quella del lunedì. C'è chi dice addirittura che il reality chiuderà i battenti il 28 maggio anzichè il 4 giugno come detto inizialmente.

Il possibile ritorno di Ilary Blasi e i sondaggi

Nel frattempo si alzano anche i rumors su un possibile ritorno di Ilary Blasi. Luxuria non convince e nonostante il debutto da applausi ora la sua conduzione sembra ai telespettatori troppo ingessata.

Intanto Marina Suma è stata eliminata dal reality, e tra ritiri, squalifiche e televotati sono rimasti solamente 12 i naufraghi a Cayo Cochinos. Tre di loro sono finiti in nomination e sono a rischio eliminazione. Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron. Ecco i sondaggi (ad oggi) secondo ForumFree

Samuel: 36,67%

Dainese: 33,89%

Rosanna Lodi: 29,44% .