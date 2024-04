Isola dei Famosi 2024, primo incidente hot per Elenoire Casalegno: il pezzo sopra del costume cade. Luxuria saluta Ilary: «Grazie dei consigli»

Il sipario si apre, L'Isola dei Famosi 2024 è tornata stasera in tv, lunedì 8 aprile, per la sua 18esima edizione. Si parte con i saluti della nuova conduttrice e con il primo inicdente hot.

Isola dei Famosi 2024, la partenza

«È stata la naufraga che più di chiunque altro ha affrontato tutto con il coraggio di chi ha sempre lottato, ha vinto l'edizione del 2018, ma da allora la sua vita è cambiata: è stata prima opinionista senza peli sulla lingua e ora Vladimir è la conduttrice». Una presentazione sulle note del Il Cerchio della Vita di Ivana Spagna per Vladimir Luxuria che prende il posto di Ilary Blasi.

Lei entra in studio in tailleur bianco e il pubblico si alza e applaude.

Isola dei Famosi, il debutto di Vladimir

«È una prova anche per me mi sento messo alla prova, sono la prima naufraga di questa edizione. Vorrei trasmettervi le mie emozioni. Sarà un film meraviglioso e saranno protagoniste le storie dei nostri naufraghi», Vladimir parte così salutando i suoi predecessori: da Simona Ventura a Nicola Savino poi Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi: «Grazie delle belle parole che mi hai detto, so che sei sul divano a guardarmi spiaggiata lì, grazie di tutto Ilary».

E continuano le presentazioni: «Opinionista dall'ariglio smaltato: Sonia Bruganelli. E il novizio strappato dal Tg Dario Maltese che diventa opinionista anche lui».

Poi si passa all'inviata: Elenoire Casalegno arriva in barca accerchiata da bambini strizzata in un bikini bianco e gonna di pizzo. «Sono arrivata con lo scuolabus, lo stesso con cui sei arrivata tu Vladimir».

Poi scende in spiaggia e mentre continua a parlare le cade il microfono facendole abbassare il pezzo sopra del costume. Il popolo social ringrazia già.