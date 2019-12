Mariana Aresta del Collegio cacciata di casa perché lesbica: «Mi hanno detto che non sono normale»

Mariana Aresta

«Possono dei genitori abbandonare un figlio?. Non so più cosa fare, aiuto». È lo sfogo social di, protagonista de, che su Instagram ha dichiarato di esser stata. A scatenare il tutto sarebbe stata la foto insieme alla fidanzata pubblicata sul suo profilo social.«Ogni volta che insultate i vostri genitori - scrive nelle stories di Instagram pubblicando foto in lacrime - ricordatevi che io farei di tutto per avere una famiglia. Posso avere fama, autostima, tutto quello che volete, ma non ho mai avuto una famiglia». Poi la risposta al papà, che secondo le accusa di Mariana Aresta sarebbe il responsabile di quanto accaduto: «Messaggio a mio padre: io me ne vado di casa visto che mi ci hai cacciata ma questa foto innocua non se ne va da questo profilo».La giovane difende invece la mamma: «Visto che ho notato molta poca chiarezza nei fatti che ho esposto in un momento di super panico - aggiunge Mariana Aresta - ci tengo a precisare che mi è venuta contro tutta la famiglia eccetto mia madre che riteneva che avrei potuto evitare tutto questo non postando quella foto, ma che è comunque rimasta dalla mia parte, pertanto anche lei è stata "cacciata" di casa».