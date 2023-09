Paola Turci: «Non so se sono lesbica. Amo solo Francesca Pascale. Gli uomini? Non mi mancano, non mi mancavano neanche prima»

Ospite de Il tempo delle donne Paola Turci racconta il suo amore per Francesca Pascale e il significato che da alla parola libertà. «La vorrei contestualizzare a questo tempo. E per me significa far sì che le donne abbiano la possibilità di uscire la sera e di amare chi vogliono». Non ha bisogno di etichette l'amore, spiega la cantante e moglie della Pascale: «Molti mi chiedono se sono lesbica.

Francesca Pascale e Paola Turci, primo anniversario di matrimonio: «Ti ho sposata nel primo istante che ti ho incontrata»

Paola Turci e l'amore con Francesca Pascale

Si è sposata lo scorso anno con francesca pascale è felice ma non accetta questa società che ancora vive di pregiudizi. «Mia mamma ha 86 anni e stanotte mi ha scritto un messaggio: “Ho pensato che potevi essere normale e invece hai scelto di essere felice”. Io le ho risposto: “Mamma, ma io mi sento normale”. Il punto è che non è ancora normale per tutti. Io vorrei conoscerli, poi, quelli che si definiscono normali, partecipare ai loro menage, ai loro incontri sentimentali. Chi è che dice: Dio vuole questo? Per me incontrare Dio è incontrare un grande sorriso. È amore. Immaginate di mandare un curriculum e scrivere: Paola Turci, eterosessuale. Ma che ti cambia con chi vai a letto la sera, o la mattina? Guardiamo le persone, ricordandoci di vedere prima chi sono».