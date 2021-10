Gf Vip, Giancarlo Magalli e il "selfie della discordia" con Sonia Bruganelli: «L'ha fatto per far arrabbiare Adriana»

Giancarlo Magalli sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin domenica pomeriggio. L'invito della moglie di Pier Silvio Berlusconi arriva subito dopo il selfie fatto da Sonia Bruganelli in un noto ristorante romano con l'ex conduttore de I Fatti Vostri che ha scatenato l'ira di Adriana Volpe compagna d'avventura di Sonia al Gf Vip. Dopo lo scatto postato dalla moglie di Paolo Bonolis, stando alle indescrizioni, anche Magalli, acerrimo nemico della Volpe, torna a parlare dell'accaduto e a raccontare la (sua) versione dei fatti proprio a Verissimo.

Gf Vip, Magalli torna sul selfie con Sonia Bruganelli

Lo storico conduttore della Rai torna così sul "selfie della discordia" e per dire la sua ha scelto il programma della Toffanin che andrà in onda domenica 3 ottobre. Giancarlo serenamente seduto ha rivelato che a voler fare la foto è stata proprio Sonia. «Era una foto fatta con un'amica. Sonia l'ha voluta fare perchè le piace scherzare e punzecchiare». Ma ovviamente entrambi sapevano le conseguenze e il presentatore non ha dubbi sullo scopo della Bruganelli. «L'intento era chiaro: che lei vedesse e si arrabbiasse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente».

Gf Vip, scontro Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: «Non siamo certo amiche»

La "guerra" Volpe-Magalli

La diatriba Volpe-Magalli va avanti da anni, come la showgirl stessa ha più volte raccontato, anche quando era una concorrente della quarta edizione del Gf Vip. «Negli ultimi anni lui me ne ha fatte tantissime. Io lavoravo con lui da 7/8 anni e sono l'unica a essere durata così tanto. Avevo il primato. Da quando però ho cominciato a rispondere alle sue provocazioni lui non mi ha più guardato in faccia e non mi ha più voluto... Tant'è vero che la Rai ha deciso di spostarmi». Un dissenso così forte per la carriera della Volpe tanto da portare la showgirl a deunciarlo: «Lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un forte senso di giustizia dopo la denuncia. Non mollo: non lo faccio per me che ho preso la mia strada, ma per chi verrà dopo. Non è possibile che se uno denuncia una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura venga zittito. A prescindere che si tratti di donne o di uomini».

GFvip, Sonia Bruganelli e Tommaso Zorzi alleati contro Adriana Volpe? La nuova frecciatina social

Il consiglio datto alla Volpe

Ma ora Magalli dopo mesi di silenzio è tornato a infastidire l'ex collega con un selfie in compagnia di Sonia Bruganelli e a Verissimo, da ciò che si apprende, ha lanciato la sua ultima frecciatina: «Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun altro no».