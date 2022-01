GF Vip, Alex scarica Delia e ha occhi solo per Soleil: «Secondo te sono qui per venire a recuperare il mio matrimonio?»

Dopo il faccia a faccia con la moglie i "Solex" si ritrovano durante la diretta di venerdì sera. Alex Belli continua a parlare di amore libero ma non fa nessuna chiarezza sul suo rapporto con la moglie , Delia, o con Soleil. Durante la diretta di venerdì sera Belli ha incontrato entrambe ma la passione che ha con l'infuencer non è equiparabile a quella con la moglie.

(Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset)

«Voglio fare il punto su alcune cose che non mi sono piaciute - chiede Soleil ad ALex - la prima è perchè siete in questa crisi e Delia sta qui? Ho trovato tutto un po' strano, fuori hanno parlato di teatro. Un'altra cosa è che lei è entrata dicendo delle cose molto pesanti sul "cosa è successo sotto le coperte" e vorrei tocca a te dirlo e me lo devi per rispetto. Ero la prima a volerti chiedere una posizione in questa storia».

«La nostra amicizia è la causa di tutto questo e io ti difendo sempre - spiega Alex - Io sto combattendo una battaglia incredibile, il nostro rapporto è più elevato rispetto a quello che vogliono mercificare. Io ho trovato una donna che si era persa, sto discutendo per una risposta sotto un tweet»

«La verità è che tutti vorrebbero non ci fosse più questa amicizia - dice Alex - sminuire e mercificare il nostro rapporto. Io sto andando contro il mio matrimonio per difenderti, tu sei sempre stata coerente, mi hai difeso, siamo stati traballanti ma noi ci siamo sempre stati e non è la sessualità il nostro problema. Nel 2022 vogliono etichettare quello che siamo»

La passione che Belli mette in questa discussione non c'è stata con Delia, come sottolinea Alfonso, poi Belli è lapidario: «Secondo te sono qui per venire a recuperare il mio matrimonio?».