Tale e Quale Show, Carlo Conti torna stasera in tv su Rai1: concorrenti, giuria e ospiti. Le anticipazioni

Tale e Quale Show torna stasera in tv. Il celebre e amatissimo programma condotto da Carlo Conti che anche quest'anno vedrà personaggi famosi sfidarsi in una gara di interpretazione musicale e recitazioni nei panni di icone musicali del presente e del passato, è pronto a regalare emozioni ai suoi fedeli telespettatori. L'appuntamento è stasera alle 21.30 su Rai1. Vediamo allora tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione.

Tale e Quale Show 2023: tutte le novità

Tale e quale show parte stasera, venerdì 22 settembre, alle ore 21.20 sempre su Rai 1. Per quanto riguarda i concorrenti, dopo la discussa esclusione di Cristina Scuccia, hanno confermato la loro presenza due amati (e chiacchieratissimi) ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Ginevra Lamborghini.

Intervistati da "Tv Sorrisi e Canzoni", i due ex gieffini hanno raccontato come sono riusciti a fare colpo su Carlo Conti e ad entrare nel programma: «Penso che la mia energià e la mia versatilità, unite alla voglia di mettermi in gioco, siano state gli ingredienti magici per convincere Carlo Conti - ha dichiarato la Lamborghini - Non vorrei imitare personaggi maschili con una voce potente. Spero di conquistare Malgioglio anche se è molto esigente»

Il caso di Cristina Scuccia

Con l’ex suora ci sono stati degli attriti. «Abbiamo fatto un cast», spiega Conti, «gli agenti di Cristina poi hanno posto delle condizioni semplici che però non potevamo accettare perché avremmo dovuto applicarle a tutti i partecipanti.

La signora non voleva imitare personaggi trasgressivi come Lady Gaga o Beyoncé. Ma se a The Voice cantava con il velo Like a Virgin? Forse avrebbe dovuto leggersi i testi o cantare Finché la barca va. Ben venga Jo Squillo»

I concorrenti

«Questi i protagonisti della prossima edizione di T&Q show (oltre ai ripetenti Cirilli e Paolantoni) su Raiuno dal 22 settembre», rivela in un post Instagram lo stesso Carlo Conti. Poi la lista dei nomi, ai quali è però da sottrarre quello della Scuccia. Gli altri: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli. Jo ha ironicamente svelato: «Ho convinto Conti promettendogli un tiramisù vegano per ogni puntata del format».

«Mi ha preso perché l’ho sfinito, sono una frana a cantare e non riesco a imitare, confido nei coach», ha invece dichiarato Maria Teresa, mentre Scialpi ha spiegato: «Carlo è un caro amico, mi ha chiesto di partecipare al programma sin dall’inizio».

I giudici

Per quanto riguarda invece i giudici, che rappresrntano una componente fondamentale nel talent, sembra che i nomi dovrebbero rimanere invariati: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che con la loro competenza in ambiti differenti e il loro umorismo hanno già dato prova di saper guidare con professionalità e leggerezza i percorsi artistici dei concorrenti.