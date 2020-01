Gf Vip, tra i concorrenti anche la miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana

Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018 sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, rivela l'Adnkronos. La quarta edizione partirà l'8 gennaio su Canale 5 in prima serata. Carlotta è passata alla storia del concorso di bellezza come 'la miss dei primatì: è la prima vincitrice sposata (dal 2017 con Emiliano Pierantoni), regolarmente eletta (nel 1987, infatti, ci fu un caso simile, la cui soluzione fu la revoca del titolo alla miss eletta dato che il regolamento all'epoca vietava la partecipazione alle ragazze sposate); inoltre, assieme a Nadia Bengala, è la Miss Italia più 'anzianà (quando ha vinto aveva 26 anni); infine è la prima Miss Italia della provincia di Fermo. Carlotta è infatti nata il 3 gennaio 1992 a Montegiorgio, paesino in provincia di Fermo.

Al concorso di bellezza più famoso d' Italia era arrivata già con delle esperienze nel mondo dello spettacolo alle spalle: era stata concorrente di 'Velinè, aveva fatto la valletta ad 'Avanti un altrò e 'Paperissimà ed era apparsa in piccoli ruoli in due film ('Tree of lifè di Terrence Malick e 'Un fantastico via vaì di Leonardo Pieraccioni) e nella fiction 'L'onore e il rispettò. Il coraggio non le manca visto che ha l'hobby della guida di automobili su pista. Carlotta si aggiunge agli altri concorrenti già svelati: Paolo Ciavarro (figlio di Massimo e di Eleonora Giorgi), Fabio Testi, Rita Rusic, Pago, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonella Elia, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Licia Nunez e Fernanda Lessa.



A loro si aggiungeranno anche i quattro «Highlander» di Grande Fratello: Salvo Veneziano e Sergio Volpini, della prima edizione, Pasquale Laricchia, concorrente della terza edizione, e Patrick Ray Pugliese, che ha partecipato alla quarta e alla dodicesima edizione. Ma altri nomi restano ancora da svelare. In tutto saranno infatti 23 ad entrare da concorrenti nella casa di Cinecittà, sperando di restarci per tre mesi, cioè fino alla finale.

