di Gloria Satta

Cartoon senza rivali ed effetto Oscar. "Dragon Trainer - il mondo nascosto" guida la top ten degli incassi con 3.162.147 euro seguito da "Green Book", lo splendido film con Viggo Mortensen candidato agli Academy: ha totalizzato 1.814.950. Terzo posto per "Creed 2", arrivato a 6.109.051. L'unico film italiano della classifica, "Il primo re", è quarto con 930.075. Quinta posizione per il "family" "Mia e il leone bianco" (5.000.522), sesta per l'horror "L'esorcismo di Hannah Grace" (695.187). Segue un altro capolavoro candidato agli Oscar: "La Favorita" (2.005.287). Ottavo è "Ricomincio da me" (1.735.222), mentre "Bohemian Rhapsody", il campione dell'anno, ha totalizzato 27.983.844 ed è in nona posizione. Chiude la top ten "Glass" con 3.724.810.