IN SALABELLUNO Si è commosso Manuele Sangalli, titolare del Cinema Italia, quando, prima della proiezione del film, ha parlato al pubblico che ieri sera ha voluto celebrare la riapertura delle sale con la visione della pellicola Corpus Christi del regista polacco Jan Komasa. «Oggi è stato un giorno lungo perché abbiamo riaperto con dei lavori in corso ha esordito sono stati mesi lunghi per tutto quello che è successo. Questa sera, con...