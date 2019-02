© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino a questo momento, in attesa dei dati auditel della terza serata di Sanremo , il picco più alto degli ascolti è stato il 54,4% (12milioni 260mila persone) ottenuto da Pio e Amedeo che hanno letteralmente sbancato in chiusura della seconda serata del Festival. I comici foggiani hanno pesantemente scherzato con il dirottatoreper "Questo piccolo grande amore: «Sono passati 47 anni…ora tiene la panciera». Immediata la replica della "ragazza con la maglietta fina":, ex moglie di Baglioni e sua musa, ha postato uno scatto senza veli con l'ironico hashtag #lapancerapuòattendere. Forse non tutti sanno che Paola appartiene ad una famiglia di Agordo, nel Bellunese, dove la Massari ha ancora una casa che frequenta in estate. Anche Baglioni fu un assiduo frequentatore della residenza bellunese, tant'è che dalla sua permanenza in Veneto naque la canzone "Ad Agordo è così", che cita luoghi e personaggi del paese.