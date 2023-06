Padova. Sgominata banda di trafficanti di droga, il video dell'arresto

PADOVA - Sgominata una banda di 6 persone dediti al traffico di droga: ogni settimana facevano arrivare droga dall'estero, 42 chili finiti sotto sequestro. I poliziotti della sezione antidroga della Squadra mobile hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Padova nei confronti di 6 persone: un 35enne nigeriano di Padova (finito in carcere), un 31enne nigeriano di Treviso (carcere), un 32enne nigeriano di Polesella (carcere), una 24enne nigeriana di Casale sul Sile (divieto di dimora in Veneto) e una coppia di spagnoli di Saragozza, 49 anni lui (in carcere) e 54 lei (divieto di dimora in Veneto).