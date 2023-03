Portiere nega il gol a un bimbo nel giorno del suo compleanno

Il video di un bambino che si vede parare per ben 2 volte un tiro in porta nel giorno del suo compleanno è diventato virale sui social. Cosa è successo? Durante la sfida tra MTK Budapest e Diosgyori VTK, un bambino è entrato in campo per dare il calcio di inizio alla partita. Ma il portiere del Diosgyori VTK non ha concesso sconti al piccolo. Il motivo sembra essere legato alla volontà dell'allenatore di non prestarsi a questa scena poiché nessuno lo aveva avvertito.