Ferrari, Elkann: «2023 anno difficile in Formula 1, continuiamo a lavorare»

Il 2023 si è rivelato un anno di alti e bassi per la Scuderia Ferrari, con alcune sfide significative ma anche momenti di trionfo, come la vittoria a Singapore e due podi. "Nonostante alcune difficoltà, la passione dei nostri tifosi in tutto il mondo continua a essere una fonte di ispirazione per il nostro impegno incessante verso il miglioramento", ha affermato John Elkann, presidente di Ferrari, durante l'assemblea degli azionisti.

Elkann ha inoltre sottolineato come, grazie all'integrazione tra i settori Racing, Sports Cars e Lifestyle, Ferrari abbia chiuso l'anno con risultati eccezionali. "Nonostante un contesto macroeconomico complesso, il 2023 ha confermato la resilienza del marchio Ferrari e la vitalità dell'azienda.

La nostra posizione unica nel settore del lusso è stata riconfermata dai solidi risultati finanziari, che hanno stabilito nuovi record, e dalla costanza nei risultati, fattori che continuano a rafforzare la fiducia dei nostri investitori", ha dichiarato Elkann.