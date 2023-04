BADIA POLESINE (ROVIGO) - Riccardo Patrese è cittadino onorario di Badia Polesine. Un'intensa serata dedicata al campione, con il momento clou dell'onorificenza in consiglio comunale, ha suggellato l'abbraccio di amici e istituzioni all'ex pilota di Formula Uno, la cui famiglia è originaria della città altopolesana. Il conferimento è stato espresso con il voto unanime del parlamentino di piazza Vittorio Emanuele II nel corso dell'assemblea cittadina di mercoledì sera. La cittadinanza è stata salutata con soddisfazione dal sindaco Giovanni Rossi che al termine , in una sala consiliare gremita, ha chiamato Patrese al centro dell'aula e ha voluto vicino a se anche l'ex primo cittadino Paolo Meneghin, in carica durante gli anni d'oro del campione.



BADIA NEL CUORE

«Nel cuore mi sono sempre sentito badiese sono state le parole di Patrese, visibilmente commosso, che ha anche ricordato la figura di Giancarlo Bendin, da poco scomparso -. Ho vissuto qui adolescenza e infanzia. Mi piaceva stare a Badia e ricordo momenti bellissimi. Sono dentro di me, nel mio cuore. Badia per me era un momento di ricreazione', venivo sempre per le vacanze e per la sagra di Ferragosto; regolarmente tornavo qui in occasione del Gran Premio di Imola. Mi sentivo già cittadino, ma ora ancora di più e tornerò».



L'assessore alla Cultura Valeria Targa ha letto una biografia del campione, che nonostante i natali padovani, ha vissuto parte dell'infanzia in via Degli Estensi. Anche attraverso alcuni contributi video sono stati ricordati i 256 gran premi, le sei vittorie e i successi di una straordinaria carriera che lo ha visto vicecampione del mondo nel 92, ultimo italiano ad aver lottato per il Mondiale piloti in Formula Uno.



IL CAMPIONE

«Un grande italiano che ha contribuito a far conoscere nel mondo il nostro territorio - ha affermato il consigliere Ivo Baccaglini, sottolineando anche il ruolo e i nomi dell'autoclub dedicato a Patrese -. Ti chiedo di essere, insieme ai tuoi concittadini, promotore di Badia Polesine e delle sue passioni, anche sportive». «Tutta quest'aula e' ovviamente favorevole a questo momento. La città ha una lunghissima tradizione sportiva e ti diamo il benvenuto nella tua Badia», ha aggiunto il capogruppo di "Badia domani" Manuel Berengan citando pure un altro sportivo locale, Valentino Degani, portiere scudettato con l'Ambrosiana Inter. Infine, l'ultimo intervento, è stato della consigliere Manuela D'Amore. «Accogliamo con piacere e orgoglio la proposta - ha concluso la capogruppo "Tre torri Badia ci piace"- ci complimentiamo con Patrese per i risultati raggiunti".



Dopo le foto di rito, gli autografi e un aperitivo in Municipio con l'immancabile torta, la serata è proseguita al teatro Balzan dove Patrese ha dialogato con Massimo Veronese e Alberto Sabbatini ripercorrendo vita e carriera ed è rimasto colpito dalla bellezza del teatro. «Quella in sala consiliare è stata una bella cerimonia ha commentato il sindaco Giovanni Rossi - ma il merito va ai promotori". L'evento, oltre che dal Comune, è stato infatti promosso dal Rotary Badia-Lendinara-Alto Polesine, dal Lions Badia Adige Po, dalla Pro loco, dall'Auto club Riccardo Patrese e dalla Nazionale piloti.