Sanremo, il trionfale ritorno dei Maneskin al Festival

Tutti in piedi a ballare, Damiano a torso nudo infiamma i fan.Sanremo, 10 feb. (askanews) - Sono gli dei dell'Arison e hanno dimostrato a tutti di avere la caratura di artisti di livello internazionale. Tutti in piedi al Teatro Ariston per i superospiti Maneskin. La rock band ha infiammato il pubblico con un medley pazzesco: "I wanna be your slave", "Zitti e buoni", "The loneliest" e "Gossip", con il chitarrista Tom Morello. La band romana, che proprio sul palco dell'Ariston ha conquistato il primo posto due anni fa, è stata accolta da lunghi applausi. Sul finire, Damiano si è tolto la giacca ed è rimasto a torso nudo scatenando il pubblico. I Maneskin hanno poi ricevuto il Premio Città di Sanremo.