Nicolas Vaporidis oggi, che fine ha fatto?: «Ho due ristoranti, con il cinema non ci pago più le bollette»

Che fine ha fatto Nicolas Vaporidis? Indimenticabile protagonista del film Notte prima degli esami, che ha accompagnato un'intera generazione di maturandi, vincitore dell'Isola dei Famosi nel 2022, l'attore romano sembrava aver abbandonato definitivamente il cinema per dedicarsi alla ristorazione.

Ma non è del tutto vero. Vediamo cosa fa oggi.

Nicolas Vaporidis oggi

«Certi rapporti non li interrompi. Il cinema è stato il mio primo e più grande amore. Non avere più la necessità di doverci pagare le bollette mi rende libero e mi permette una selezione più accorta», ha spiegato al Corriere della Sera in occasione del Bergamo Film Meeting, dove è protagonista di un film in concorso. «Quando il produttore Emanuele Nespeca mi ha chiamato per “Fino alla fine della musica”, mi sono lanciato nel progetto», ha detto parlando del lungometraggio italo-brasiliano della regista Cristiane Oliveira che parla non solo italiano e portoghese ma anche talian, un dialetto che fonde elementi del veneto con il portoghese.

I ristoranti

Ma l'impegno principale di Nicola Vaporidis oggi è la ristorazione. Lontano dalle scene, è il proprietario dei ristoranti di cucina romana Taverna Trastevere. Uno a Londra, dove vive, e l'altro di recente apertura a Milano. «Per me la cucina è una forma d’arte e la ristorazione spettacolo dal vivo. Il ristorante è il palcoscenico, i clienti fanno il pubblico, lo staff sono gli attori. E io, forse, sono il regista», ha detto.