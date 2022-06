Nicolas Vaporidis vince l'Isola dei Famosi 2022: Notte prima degli Esami, le nozze con Giorgia Surina e la perdita dei capelli: chi è

Nicolas Vaporidis, 41 anni, romano, è il vincitore dell'Isola dei Famosi 2022. L'attore diventato famoso grazie ai film di Fausto Brizzi, Notte prima degli esami (2006); Notte prima degli esami - Oggi (2007) ; Maschi contro femmine (2010); Femmine contro maschi (2011), ultimamante si era allontanato dal mondo della spettacolo. Come lui stesso confessò, infatti, dopo una popolarità conosciuta da giovanissimo, qualche errore di valutazione frenò la sua ascesa: «Mi sono fatto travolgere da uno tsunami, invece di cavalcare l’onda l’ho presa in pieno».

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Isola dei Famosi, il vincitore è Nicolas Vaporidis: secondo... PERSONE Nicolas Vaporidis concorrente dell'Isola dei famosi

Prima di partecipare al programma di Ilary Blasi, dove è stato il più amato dal pubblico, Nicola si era trasferito a Londra dove ha aperto due ristoranti. «L'Isola non è stata una rivincita ma una sfida - ha dichiarato - un'esperienza che se non avessi fatto mi sarei pentito. Avevo paura. Cinque o dieci anni fa non sarei stato in grado di farla: avrei dato di matto. A quarant'anni ho fatto un percorso che mi ha aiutato a essere quello che già ero». Nicolas si aggiudica 100.000 di montepremi (parte del quale sarà devoluto in beneficenza) per la vittoria nell'edizione dell'Isola più lunga di sempre.

Gli esordi

Con la passione per il cinema fin da bambino, inizia a frequentare i primi corsi di recitazione a Londra - dove a vent'anni si trasferì per qualche tempo, lavorando come cameriere - e continua su questa strada anche quando torna a Roma. Nel 2002 debutta sul grande schermo con Il ronzio delle mosche, al quale seguono ruoli in diversi altri film e serie tv, tra cui anche Orgoglio e Ti amo in tutte le lingue del mondo, di Leondardo Pieraccioni. Il successo arriva nel 2006 con Notte prima degli esami, dove interpreta il protagonista accanto a Giorgio Faletti. Tanti i titoli che si susseguono dopo quel boom al botteghino, da Come tu mi vuoi a Questa notte è ancora nostra, e ancora Maschi contro femmine, Tutto l'amore del mondo e Ci vediamo a casa. In tv lo abbiamo visto condurre una puntata di Colorado, nel 2013, insieme a Paolo Ruffini. Nel 2017 ha un ruolo nel film di Ridley Scott Tutti i soldi del mondo.

Il matrimonio con Giorgia Surina

Nel 2012 si è sposato con l'attrice Giorgia Surina, prima con rito civile a Milano e poi a Mykonos, ma dopo due anni hanno divorziato. La conduttrice ha sofferto molto per la fine del loro matrimonio: "In certi momenti ti sembra che l'amore non esista - aveva detto in un'intervista - Ti crolla tutto e pensi di aver creduto in una favola. Mi sono lasciata attraversare dal dolore, senza combatterlo, come fosse un fulmine: così come è entrato, è anche uscito". Lui invece non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito.

La perdita di capelli

Nicolas non ha mai nascosto che la perdita dei capelli è cominciata in un momento molto duro della sua vita, durante la separazione con la Surina.«È stato un trauma, un lutto con tanto di cerimonia annessa - raccontò ai microfoni di Radio Club 91 - I pochi rimasti li chiamo per nome e cognome. Li ho tagliati tutti e alé, la vita continua. E alla fine questo look piace e poi da ragazzino li portavo sempre così. E’ una decina d’anni più o meno che mi sono arreso, al massimo metto la protezione per il sole sulla testa quando c’è e mi ricordo”.

Nicolas però ammise che vedere i capelli che gli cadevano gli è pesato: «All’inizio rosichi un po’, poi ti arrendi e alla fine te ne sbatti e stai bene uguale. Non sei Sansone, non è nei capelli la tua forza».

Vaporidis soffre di demofobia: ha paura dei luoghi affollati. «Crescendo la nevrosi è peggiorata, non riesco proprio a stare alle feste o alle occasioni pericolose. La gente mi fa paura: soffro di demofobia. I miei amici sostengono che dovrei farmi curare…», raccontò ad Ok salute e benessere.

Vita privata ed ex famose

A parte il matrimonio con Giorgia Surina, ha avuto altre ex fidanzate famose tra cui Cristiana Capotondi - a cui è stato legato per un anno dopo Notte prima degli esami - e Ilaria Spada. Due anni fa si era parlato di un flirt con Matilde Gioli. Sulla sua vita privata l'attore è riservatissimo. Ne sa qualcosa l'attuale fidanzata Ali che Vaporodis ha cercato a lungo di proteggere dall'invadenza della stampa e del gossip salvo poi cedere e rivelare la sua esistenza. Su Instagram Nicolas Vaporidis conta 210 mila follower. Pubblica principalmente foto di viaggi, paesaggi e dei momenti trascorsi con il suo cane.