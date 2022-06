Isola dei Famosi, il vincitore è Nicolas Vaporidis: secondo Luca Daffrè, terza Carmen Di Pietro

Nicolas Vaporidis vince l'Isola dei Famosi 2022. Sconfitto in finalissima Luca Daffrè. Solo terza Carmen Di Pietro, data per favorita alla vigilia. Dopo 99 giorni in Honduras, Vaporidis conquista la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, la più lunga nella storia del reality condotto da Ilary Blasi, con l'aiuto di Nicola Savino e Vladimir Luxuria in studio, e di Alvin sull'isola.

Isola dei Famosi 2022, la finale

La finale si è aperta con l'eliminazione di Nick Luciani dei Cugini di Campagna al televoto con Mercedesz Henger. Nello scontro fra Luca Daffrè e Marialaura De Vitis è quest'ultima ad avere la peggio e a lasciare Cayo Cochinos. Daffrè batte poi anche la Henger, in un televoto deciso per pochissimi punti percentuali. Al televoto vanno poi Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis, con quest'ultimo ad avere la meglio. La finalissima fra Luca Daffrè e Nicolas Vaporidis viene vinta dall'attore romano.