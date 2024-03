Fiorello canta con la figlia Angelica, la gaffe del conduttore del Tg2: «Questa ora avrà 12 trasmissioni...». Avviato procedimento disciplinare

Un fuori onda «inappropriato e del tutto gratuito». Con questa motivazione l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha dato mandato di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del conduttore del Tg2 Piergiorgio Giacovazzo, a proposito della performance di Fiorello e della figlia a "Viva Rai2!". È quanto si legge in una nota della Rai, dopo che sui social è circolato un fuori onda del conduttore dell'edizione delle 12.30 del Tg2.

Al termine del servizio sulla puntata di oggi di "Viva Rai2!", quando scorrevano le immagini di Fiorello abbracciato alla figlia e stava per partire la sigla finale del notiziario, il giornalista ha fatto un commento a microfono ancora aperto: «Che carini... adesso questa avrà 12 trasmissioni...».

Una gaffe quando il conduttore aveva appena lanciato il servizio sull’esibizione del mattatore insieme alla figlia in occasione della Festa del papà che è diventata virale sui social nel giro di pochi minuti. La regia ha fatto in tempo a evitare che terminasse la frase mandando in onda la sigla del Tg.

Gaffe al TG2: il giornalista Piergiorgio Giacovazzo, mentre va in onda una clip di Fiorello con sua figlia Angelica, dice (senza accorgersi di avere il microfono aperto)



“Che carini… adesso questa c’avrà 12 trasm…” 👀 pic.twitter.com/EiXCWtmdaG — Trash Italiano (@trash_italiano) March 19, 2024

Il servizio del TG2 su Fiorello e la figlia Angelica

Giacovazzo aveva lanciato così il servizio dedicato all'esibizione di Fiorello con la figlia Angelica: «A Viva Rai2 sorpresa ed emozione dove, per la Festa del papà, Fiorello ha ospitato la figlia Angelica e si è esibito con lei in una tenera versione familiare de ‘La prima cosa bella’». Poi l'uscita infelice, quando credeva di avere il microfono spento, che gli costerà il procedimento disciplinare della Rai.