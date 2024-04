Fiorello: «Amadeus lascia la Rai e va al Nove. Il mio contratto? A me nessuno ha offerto nulla»

«Amadeus lascia la Rai e va al Nove». Non è un comunicato ufficiale della Rai (non ancora perlomeno), ma l'annuncio fatto da Fiorello nel corso della puntata del 12 aprile, dove lo showman siciliano ha prima letto un comunicato stampa palesemente ironico della Rai, firmato non solo dagli attuali vertici ma anche da quelli del passato, e poi ha confermato - tra il serio e il faceto - «Amadeus lascia la Rai».

La smentita sul trasloco di Fiorello



Fiorello ha aperto il programma parlando proprio delle voci sul destino di Amadeus, sottolineando come alcune ricostruzioni della stampa abbiano tirato in ballo anche il suo futuro: «Sono coinvolto anche io, scrivono che almeno mi lasciano libero fino a dopo l'estate.

Ho il contratto blindato col mio divano. Addirittura mia madre mi ha chiesto ‘dove minchia è questo Nove?». Quindi, dopo aver annunciato Amadeus al Nove precisa: «Io smentisco, a me nessuno ha offerto nulla, nessuno mi ha chiamato. La mia risposta è: divano».

Sanremo 2025



Non pago, Fiorello ha ironizzato anche sul prossimo Festival di Sanremo: «Dopo il comunicato della Rai letto qui, possiamo dire anche che ha incontrato la Rai e farà lui il prossimo Festival. Dopo Amadeus c'era bisogno di una figura come la sua". Stando a quanto riportato da Dagospia, la firma di Amadeus per l'accordo con Discovery sarebbe prevista addirittura per la giornata di oggi.