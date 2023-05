Nathaly Caldonazzo è troppo magra, è allarme all'Isola dei Famosi per la sua salute: «Non può partecipare al programma»

Le condizioni di salute di Nathaly Caldonazzo all'Isola dei Famosi destano preoccupazione poiché la concorrente del reality show è stata giudicata troppo magra dai telespettatori, i quali la ritengono inadatta a partecipare al programma. In molti si sono accorti che il suo fisico potrebbe non reggere alle condizioni estreme del gioco e c’è chi si ricorda di quello che avvenne nell’ormai lontano 2017 a Giulia De Lellis, che non partì per il reality show proprio a causa della sua eccessiva magrezza.

