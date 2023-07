Jovanotti, incidente in bici a Santo Domingo: fratture a spalla e femore

Clavicola rotta e femore fratturato in 3 punti per Jovanotti. A raccontare la disavventura, accaduta mentre il rapper era impegnato in un tour in bicicletta a Santo Domingo, è stato lo stesso Lorenzo Cherubini in un video pubblicato su TikTok dal letto di ospedale. «Fa un male bestiale - dice Jovanotti -. Domani forse mi operano, devono mettere un chiodo in titanio. È una operazione piuttosto complessa, ma si recupera. Ci vorrà un po' di tempo ma sono vivo e sto bene». Quindi Jovanotti ha ringraziato i suoi soccorritori osservando: «Stavo facendo un giro bellissimo, stavo vedendo dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero. I dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura. Sono stati eccezionali».

Ultimo aggiornamento: 11:07

