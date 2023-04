GfVip, l'abbraccio tra Oriana e Daniele nel van dopo la puntata: la stranezza notata dagli utenti

Il GF Vip è arrivato a una conclusione: Nikita Pelizon si è aggiudicata la vittoria e al secondo posto è arrivata Oriana Marzoli. Proprio quest'ultima è stata al centro dei dubbi di alcuni utenti su Twitter, che hanno messo in discussione il ricongiungimento visto sui social tra lei e Daniele Dal Moro, avvenuto all'interno di un piccolo van con cui il ragazzo è andato a prendere Oriana fuori dalla casa. Su Twitter c'è chi pensa che la foto dell'abbraccio sia stata scattata da un fotografo dentro il van e non da alcuni fan, e c'è chi addirittura mette in dubbio la storia tra loro due. Durerà fuori dalla casa? "Ma chi la fa la foto? Non sono soli?", "Ma in macchina c'era anche il fotografo?", "Che pagliacciata" hanno commentato alcuni utenti su Twitter. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com