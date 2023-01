Piazza Navona, la leggenda metropolitana su quel braccio della Fontana dei Quattro Fiumi

Tutti avranno visitato almeno una volta Piazza Navona e scattato una foto accanto alla Fontana dei Quattro Fiumi. Molti, però, non sanno qual è la leggenda metropolitana che gira intorno al monumento realizzato da Lorenzo Bernini tra il 1648 ed il 1651 nel Rione Parione. L'attenzione è rivolta soprattutto verso la statua che personifica il Rio de la Plata, disegnata dal Bernini ma realizzata dal suo allievo Francesco Baratta. L'immagine rappresenta il fiume ed è rivolta verso la Chiesa di Sant'Agnese in Agone. Ha il braccio sinistro alzato verso l'edificio ed è su questo aspetto che vi è stata narrata la leggenda. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

