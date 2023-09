Tifone Haikui, almeno 80 feriti a Taiwan: cosa è successo

Quadro devastante dopo il passaggio a Taiwan del tifone Haikui . Almeno 80 persone sono state ferite a causa delle intense piogge e circa 220.000 case sono rimaste senza elettricità. Inoltre il numero degli evacuati è arrivato è arrivato a 7.000 persone. Le inondazioni hanno comportato la chiusura di 14 scuole in tutto l'isola, mentre il tifone si dirige verso la Cina continentale. La maggior parte degli sfollati si trova in zone montuose, con il rischio di frane che cresce. Le previsioni indicano forti piogge per l'intera settimana, aumentando il rischio di ulteriori inondazioni.