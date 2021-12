Graziano Mesina, l'irruzione dei carabinieri nella notte dopo l'avvistamento

I carabinieri del Ros fanno irruzione nell'abitazione dove si nasconde il latitante Graziano Mesina. Il blitz ha avuto luogo tra le 2:30 e le 3:00 della scorsa notte. «Siamo entrati con sorpresa e in sicurezza. L'intervento si è risolto senza incidenti e in modo ottimale», ha spiegato il comandante nazionale dei carabinieri del Ros, Pasquale Angelosanto.

L'arresto è stato possibile grazie alle attività di osservazione di personale specializzato, capace di infiltrarsi nei territori in cui è stato fermato il latitante. Mesina era stato avvistato per pochi secondi fuori dalla casa della coppia che lo aiutava a nascondersi, poi tratta in arresto per favoreggiamento. Il latitante è stato trasportato in sicurezza prima al Comando Provinciale di Nuoro e poi in carcere.