Pestaggi e violenze, ecco la banda criminale in azione a Padova. Guarda

PADOVA - Video dei carabinieri relativo a un'operazione che ha permesso di stoppare le attività criminali di una banda di albanesi da parte dei carabinieri del Nor del comando di Piove di Sacco, coadiuvato da militari delle compagnie di Padova, Abano Terme e Monfalcone, nonché da unità cinofile antidroga e antiesplosivo del Nucleo di Bologna. L'organizzazione criminale è stata sgominata con i fermi effettuati a carico di diverse persone a Favaro Veneto e Spinea che erano in procinto di abbandonare il territorio nazionale e di rendersi irreperibili: tutti ora sono in carcere a Vicenza. La banda, con disponibilità di armi, è accusata di una serie di furti in appartamenti e di autovetture dopo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Padova.

APPROFONDIMENTI ARRESTI Quaranta furti tra auto e appartamenti, in manette banda di albanesi:... ANGUILLARA Pistole, fucili, mitra e bombe nascoste in casa: arrestati padre e... CAMPOLONGO MAGGIORE La zia della vittima della Mala del Brenta: «È tornato... VENEZIA Sgominata la nuova Mala del Brenta: i nomi di tutti gli arrestati....

Nel video anche la "spedizione punitiva" contro un barista di Noventa Padovana, assalito a pugni e bastonate e a colpi di m amma in modo estremamente violento. E le indagini hanno permesso di acquisire forti indizi a carico dei fermati proprio in ordine alla stessa “spedizione punitiva” dello scorso 10 dicembre a Noventa Padovana, quando il titolare del bar “Più Trentanove”, loro connazionale, è stato violentemente picchiato, come detto, con una mazza da baseball, pugni e calci, procurandogli gravi lesioni. In ordine a questo episodio, le indagini continuano per accertare il movente del pestaggio.

Leggi l'articolo