Pistole, fucili, mitra e bombe nascoste in casa: arrestati padre e figlia

ABANO TERME - Nella mattinata del 31 dicembre 2021 i Carabinieri di Abano Terme hanno arrestato ad Anguillara Galliano Masiero, 66enne censito per circonvenzione di incapace, e la figlia Manuela Masiero, 20enne incensurata, per detenzione illegale di armi e munizionamento da guerra e comune, nonché per ricettazione.

Nell’ambito di incisiva attività informativa, i militari dell’area termale erano venuti a conoscenza che nell’abitazione dei due arrestati potevano essere occultate armi. Pertanto, dopo alcuni accertamenti, hanno deciso di perquisire l'abitazione e alcuni container vicini alla casa in aperta campagna. Sono stati sequestrati una pistola mitragliatrice, un fucile a pompa, un revolver cal. 357 Magnum, una pistola semiautomatica, armi tutte in perfette condizioni, dotate anche di caricatori, di cui alcuni a banana, nonché una granata a mano contenente esplosivo plastico ad alto potenziale, tanto da richiedere l’intervento degli specialisti della squadra artificieri per inertizzarla. Inoltre, sono stati trovati ben 226 proiettili di diverso calibro e numerosi componenti di altre armi, quali otturatori, aste tira molla.

I primi riscontri sulle armi rinvenute hanno consentito di accertare che il fucile a pompa e la pistola semiautomatica sono state rubate a un 41enne commerciante di materiale edile, che lo scorso settembre ha subito un furto nella sua abitazione di Correzzola. Le indagini proseguono per verificare la provenienza delle altre armi ed eventuali collegamenti dei due arrestati con ambienti della criminalità predatoria.