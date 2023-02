Padova. Dirigente di banca travolto, l'investitore accusato di omicidio stradale: «Pensavo fosse un cartello»

PADOVA - Omicidio stradale e omissione di concorso, queste le accuse contestate a Michele Salmaso, denunciato per l'investimento di Fabrizio Copetti la sera del 6 febbraio. «Appena dopo la rotonda ho sentito un botto all'improvviso dopo le strisce pedonali - racconta - Non ho visto nessuno, il vetro era rotto. Mi sono fermato e sono sceso a vedere e c'era un cartello stradale per terra. Ho pensato fosse stato quello» (video di Cesare Arcolini)