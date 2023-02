Padova. Bancario lasciato in strada sfigurato e morto in ospedale: denunciato l'investitore

PADOVA - Denunciato un padovano classe 1964 per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'uomo avrebbe investito Fabrizio Copetti e lo avrebbe lasciato agonizzante per strada, tra via D'Avanzo e via del Plebiscito, nella serata di lunedì 6 febbraio. La polizia locale ha controllato le immagini delle telecamere della zona e così è riuscita a risalire al 59enne. Ora la sua auto, che presenta danni al parabrezza, è sotto sequestro.

Cosa è successo

La sera di lunedì Copetti, 55 anni, originario di Gemona del Friuli, stava tornando a casa. Era un dirigente di Unicredit e lavorava alla Cittadella della Stanga: tutti i giorni percorreva la stessa strada a piedi, per fare un po' di movimento. Lo hanno trovato agonizzante a terra, il volto tumefatto. É morto poco dopo in ospedale per le gravi ferite riportate. All'inizio non si è esclusa nessuna ipotesi, dall'investimento a una rapina finita male.

I vigili hanno preso in mano i filmati delle telecamere della zona e hanno visto cosa è accaduto. Sono risaliti all'identità dell'investitore grazie al numero di targa dell'auto e lo hanno denunciato. L'uomo è ora indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso.