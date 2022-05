Ultimo a Bibione per il concerto: il saluto ai fans in attesa del cantante

BIBIONE - Ultimo inizia con il botto. Parte da Bibione il tour del cantante lanciato nell’etere della musica italiana, giunto al secondo posto a Sanremo 2019. Sono già 29 mila i biglietti venduti per il concerto che domenica 5 giugno prossimo farà da apripista a una lunga serie di eventi estivi per il cantante romano.

Allo stadio comunale di Bibione ci si prepara per la prima data di 3 concerti che per l'estate 2022 vedranno salire sul palco in sequenza Ultimo, il 5 giugno, Salmo il 3 luglio e Max Pezzali il 10 luglio.Oggi intanto sono iniziate le prove.

Marco Corazza