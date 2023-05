Fedriga a Treviso "scalda" il Giro d'Italia: «Milan emozionante. Tappone sul Monte Lussari, siamo pronti»

TREVISO - Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, all'Home Bar, locale in Fonderia a Treviso dove Mario Conte candidato sindaco del centrodestra ha festeggiato oggi, 12 maggio 2023, la chiusura della campagna elettorale. Fedriga si è entusiasmato parlando del Giro d'Italia. Sia per i successi del conterraneo Jonathan Milan («è stato fantastico alle Olimpiadi, qui ha già vinto una tappa ed è maglia ciclamino), sia per le tappa Tarvisio-Monte Lussari del 27 maggio, tappa che sarà tra quelle decisive per l'assegnazione della maglia rosa ed è dedicata al suo "ideatore" Enzo Cainero, scomparso di recente. «Siamo prontissimi» ha detto Fedriga, anche lui in fremente attesa, come migliaia di tifosi, per le prossime battaglie sulle montagne del Nordest.

Intervista di Tina Ruggeri