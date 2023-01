MONTECCHIO MAGGIORE - Brutto incidente ieri sera, domenica 9 gennaio, poco prima delle 21 lungo la tangenziale 246, all’altezza dell’uscita per il centro di Montecchio Maggiore, un’auto è finita contro la cuspide del guardrail e il conducente è rimasto ferito. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza Volkswagen Golf e collaborato con il personale sanitario del Suem al soccorso dell’autista, che è stato stabilizzato e trasferito in ospedale con un codice di media gravità. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.