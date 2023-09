Scende in strada con una raspa in mano urlando: scatena il panico

MESTRE - È sceso in strada verso le dieci di ieri mattina 10 settembre. Cantando e ballando. O meglio gridando. Mettendo a rischio insieme alla sua incolumità anche quella di eventuali automobilisti in transito. Poi la preoccupazione è cresciuta quando in una delle sue mani è apparso un oggetto che aveva tutta l’apparenza di un coltello e pure di dimensioni nemmeno piccole. Ed è a quel punto che alcuni residenti hanno telefonato al 112 segnalando la situazione considerata ad alto rischio. Siamo in via Cappuccina a Mestre, all’altezza del civico 13.